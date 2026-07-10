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10 jul 2026 Actualizado 13:39

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Hombre trabajaba como ayudante de construcción y fue asesinado por sicarios en Cartagena

El fallecido tenía dos anotaciones judiciales

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Dijo la Policía Metropolitana de Cartagena que el día jueves 9 de julio sobre las 4:30 de la tarde, barrio El Pozón sector Nuevo Horizonte: se registró el homicidio de Camilo Estrada Jiménez, de 24 años, conocido como “Camilo pelco”, a quien le figuraban dos anotaciones judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes.

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De acuerdo con información recopilada en el lugar de los hechos, la víctima se encontraba dentro de una vivienda, laborando como ayudante de construcción, (actividad que venía desempeñando desde el día lunes), cuando ingresó al inmueble un sujeto que le disparó en repetidas ocasiones, causándole la muerte.

Los actos urgentes estuvieron a cargo de la seccional de investigación criminal SIJIN, quienes de inmediato iniciaron las labores de recolección de elementos para dar con el paradero de los responsables.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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