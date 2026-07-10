“El 9 de julio será para siempre el día de la Virgen de Chiquinquirá”, destaca Wilmer Castellanos

El exrepresentante a la Cámara por Boyacá, Wilmer Castellanos Hernández, recibió de manos del alcalde de Chiquinquirá, Jefferson Caro, las llaves de la ciudad / Foto: Caracol Radio.

Chiquinquirá

El exrepresentante a la Cámara por Boyacá Wilmer Castellanos celebró la entrada en vigencia de laLey 2578 de 2026, de la cual fue autor, con la que el 9 de julio quedó establecido como día festivo nacional en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, patrona de los colombianos.

Desde la Basílica de Chiquinquirá, el excongresista expresó su satisfacción por la aprobación de la iniciativa y destacó que la norma reconoce la importancia histórica, religiosa y cultural de esta celebración para el país.

“Muy contento de haber liderado, de haber sacado adelante y de haber sido el autor de la Ley 2578 que declara hoy como día festivo nacional el día en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá”, afirmó.

Castellanos Hernández aclaró que, aunque el descanso se traslada al lunes siguiente cuando la fecha cae entre martes y viernes, en cumplimiento de la Ley Emiliani, la conmemoración oficial siempre será el 9 de julio.

“Para hacer claridad, el día festivo nacional en honor a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá siempre va a ser el 9 de julio”, explicó.

El dirigente invitó a los colombianos a aprovechar el nuevo puente festivo para fortalecer los valores familiares y la espiritualidad.

“Esperamos que los colombianos puedan, desde la unión familiar, la fe y los valores, venir a la Basílica de Chiquinquirá o acudir a sus iglesias para orar por las necesidades del país”, señaló.

Además del componente religioso, Castellanos aseguró que la ley también busca fortalecer la economía regional mediante el turismo religioso.

Según indicó, el nuevo festivo permitirá que miles de visitantes lleguen a Boyacá para conocer la historia de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá y participar en las celebraciones.

“Este día de descanso pretende acercar a los colombianos a la fe, pero también dinamizar el turismo religioso y atraer visitantes nacionales e internacionales a Boyacá”, sostuvo.

Durante la celebración religiosa también estuvo presente el presidente electo Abelardo de la Espriella, hecho que Wilmer Castellanos calificó como significativo para el departamento.

“Que tengamos hoy al presidente electo en Boyacá es un hecho muy importante. Ojalá siga acercándose al departamento y respalde los proyectos que mejoren la calidad de vida de los boyacenses”, manifestó.

Finalmente, el exrepresentante aseguró que espera mantener un trabajo articulado con el nuevo Gobierno Nacional y expresó sus mejores deseos para la próxima administración.

“Ojalá le vaya bien al nuevo presidente, porque si le va bien a él, le va bien a Boyacá y le va bien al país. Que Dios y la Virgen del Rosario de Chiquinquirá lo iluminen para trabajar por todos los colombianos”, dijo.