Edward Parra candidato a la alcaldía de Tunja asegura que priorizará el POT

Propone fortalecer el banco de maquinaria del municipio y crear una Oficina de Convites Comunales para recuperar la malla vial.

Tunja

El candidato a la Alcaldía de Tunja por el movimiento Dignidad y Compromiso, Edward Javier Parra, afirmó que, de ser elegido en las elecciones atípicas del próximo 26 de julio, enfocará su administración en avanzar en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), fortalecer la capacidad del municipio para ejecutar obras y recuperar la confianza de la ciudadanía.

Parra explicó que el tiempo de gobierno será limitado, por lo que considera necesario concentrarse en proyectos estratégicos. “No vengo a decirles que en año y medio voy a hacer lo que no han podido hacer en diez años, pero sí le vamos a meter la ficha al Plan de Ordenamiento Territorial, porque es el documento que abre el camino para el desarrollo empresarial de la ciudad”, aseguró.

Sostuvo que el POT lleva más de una década sin ser adoptado, pese a las inversiones realizadas, y afirmó que será una de las principales herramientas para atraer inversión y organizar el crecimiento de Tunja.

En materia de infraestructura, señaló que el municipio debe fortalecer su capacidad para ejecutar directamente las obras públicas. “Tunja tiene que ser capaz de actualizar su propio banco de maquinaria y hacer sus propias obras. Cuando no se hace mantenimiento preventivo, los problemas terminan creciendo”, manifestó.

Asimismo, propuso crear una Oficina de Convites Comunales para vincular a las comunidades en la recuperación de la malla vial. “Yo hablo de más trabajo comunitario y menos contratistas. La malla vial de Tunja no la recupera un solo alcalde; la tenemos que recuperar entre todos”, afirmó.

También cuestionó el contrato adjudicado a la empresa Don Matías para la ejecución de obras en la ciudad. Según indicó, desde 2025 promovió denuncias ante los organismos de control por presuntas irregularidades en ese proceso.

“Las primeras denuncias de la empresa Don Matías las hicimos desde Asojuntas. Presentamos solicitudes ante la Procuraduría, la Contraloría y posteriormente hubo una denuncia ante la Fiscalía porque considerábamos que un contrato de tres meses por 15 mil millones de pesos era imposible de cumplir”, aseguró.

Parra también señaló que la contratación pública debería realizarse por especialidades y no mediante un único contrato que concentre diferentes tipos de obras. A su juicio, esto permitiría mejorar la calidad de las intervenciones y brindar mayores oportunidades a los profesionales de la ciudad.

Aseguró que su campaña representa una alternativa independiente. "La confianza en la política no se recupera con quienes llevan muchos años en el poder. Se construye con personas diferentes, que traigan nuevas ideas y conozcan las comunidades", concluyó.