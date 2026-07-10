Cucaita despide al ‘Niño de Cucaita’ y prepara un homenaje póstumo a Rafael Antonio Niño

El alcalde de Cucaita, Marcos Daniel Borda (Izq), tenía una amistad de más de 20 años con Rafael Antonio Niño Munévar / Foto: Suministrada.

Cucaita

El municipio de Cucaita se encuentra de luto tras el fallecimiento del exciclista Rafael Antonio Niño Munévar, considerado una de las más grandes leyendas del ciclismo colombiano y reconocido como el “Niño de Cucaita”.

El alcalde Marcos Borda expresó el profundo pesar de la comunidad por la partida del deportista, quien murió a causa de una enfermedad que venía enfrentando y cuyo legado marcó la historia del ciclismo nacional.

"Es una lamentable noticia para el ciclismo nacional e internacional y, por supuesto, para nuestro municipio de Cucaita, de donde era oriundo nuestro gran campeón Rafael Antonio Niño. Hoy el municipio se encuentra muy triste por la desaparición de este gran deportista", manifestó el mandatario.

El alcalde recordó que Rafael Antonio Niño conquistó seis títulos de la Vuelta a Colombia, además de cinco Clásicos Radiales, una marca que continúa vigente y que ningún ciclista colombiano ha logrado superar.

Asimismo, destacó que fue uno de los primeros pedalistas boyacenses en competir en Europa, vistiendo la camiseta de un equipo del continente y abriendo el camino para las nuevas generaciones del ciclismo colombiano.

"Fue uno de los primeros ciclistas boyacenses en representar dignamente al país en Europa. Su historia hace parte del patrimonio deportivo de Colombia", señaló.

Homenaje en vida al ‘Niño de Cucaita’

En diciembre de 2007 el alcalde Marcos Daniel Borda inauguró el monumento en homenaje al ciclista Rafael Antonio Niño, ubicado en el parque principal de Cucaita, Boyacá / Foto: Suministrada. Ampliar En diciembre de 2007 el alcalde Marcos Daniel Borda inauguró el monumento en homenaje al ciclista Rafael Antonio Niño, ubicado en el parque principal de Cucaita, Boyacá / Foto: Suministrada. Cerrar

Marcos Daniel Borda recordó que hace más de dos décadas, durante una de sus administraciones, impulsó junto con la comunidad la construcción de la escultura de Rafael Antonio Niño, ubicada en el parque principal de Cucaita, como reconocimiento a su trayectoria deportiva.

Además, resaltó que cada año, durante las tradicionales fiestas del municipio, se realiza una competencia de ciclomontañismo que lleva el nombre del campeón boyacense.

“Ese homenaje nació con el apoyo de los cucaitenses y hoy sigue siendo uno de los principales símbolos del municipio para recordar a nuestro gran campeón", afirmó.

El alcalde anunció que, una vez la familia defina la fecha de las exequias, la Administración Municipal y la comunidad organizarán un reconocimiento póstumo en honor al deportista.

También recordó que durante 2024 realizó gestiones ante la Federación Colombiana de Ciclismo para que una etapa de la Vuelta a Colombia tuviera salida o llegada en Cucaita como homenaje en vida a Rafael Antonio Niño, iniciativa que finalmente no prosperó.

"Sentimos que quedó una deuda con nuestro campeón. Esperábamos que ese homenaje se hiciera en vida, pero no fue posible. Ojalá ahora la Federación pueda rendirle el reconocimiento que merece", expresó.

Marcos Borda también destacó la estrecha amistad que mantuvo con Rafael Antonio Niño durante más de 20 años.

Contó que compartían frecuentes encuentros en Cucaita y recordó que el exciclista siempre mantuvo un fuerte vínculo con su tierra natal, donde aún reside parte de su familia.

“Más allá del gran deportista, se fue un amigo. Compartimos muchos momentos y siempre estuvo dispuesto a apoyar las iniciativas del municipio. Su legado permanecerá para siempre en la historia de Cucaita y del ciclismo colombiano", enfatizó el mandatario.