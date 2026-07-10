Al menos 15 municipios de Boyacá presentan afectaciones por las lluvias

Boyacá

Las fuertes lluvias que han caído en Boyacá durante los últimos días dejan afectaciones en al menos 15 municipios de cinco provincias, principalmente por daños en la malla vial, movimientos en masa y afectaciones a viviendas. Ante este panorama, la Gobernación de Boyacá adelanta recorridos técnicos y el envío de maquinaria a los puntos más críticos.

La gobernadora encargada de Boyacá, Luisa Fernanda Rodríguez, informó que el Gobierno departamental mantiene atención permanente a las emergencias. “Hemos identificado cerca de 15 municipios con afectaciones, ya sea en la malla vial o relacionadas con daños en infraestructura de las familias. Se ha tomado la decisión de hacer un acompañamiento en cada uno de los puntos que han registrado daños para que los equipos técnicos identifiquen las medidas que se deben tomar”, afirmó.

Uno de los sectores con mayores complicaciones es El Empalme, en el municipio de Guacamayas, corredor que comunica con Güicán de la Sierra y San Mateo. Allí, la socavación del río provocó un movimiento en masa que destruyó por completo la carretera. Según Rodríguez, la administración departamental dispuso el traslado de dos retroexcavadoras de oruga para habilitar un nuevo paso y atender la emergencia junto con las secretarías de Infraestructura y Gestión del Riesgo.

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Frente al balance de las afectaciones, la gobernadora encargada señaló que, hasta el momento, no se reportan víctimas. “Solo hemos identificado cinco viviendas en riesgo en Güicán de la Sierra y afectaciones por vendavales en Socha y Pauna. Sin embargo, no se han registrado personas lesionadas ni pérdidas de vidas humanas", indicó.

Sobre la situación del embalse La Esmeralda, Rodríguez explicó que un equipo técnico se desplazó hasta la zona para evaluar las condiciones y definir las acciones necesarias. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales. “Sabemos que están circulando muchos videos e imágenes en redes sociales que pueden generar preocupación. Por eso pedimos a la comunidad remitirse exclusivamente a la información oficial emitida por los municipios y las entidades competentes”, concluyó.