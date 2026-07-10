Estas son las vías cerradas en Boyacá por las fuertes lluvias

Deslizamientos, pérdida de banca y el desbordamiento de ríos mantienen afectaciones en varios corredores viales de Boyacá.

Boyacá

Las intensas lluvias continúan afectando la movilidad en diferentes zonas de Boyacá. La Gobernación entregó este 10 de julio un nuevo reporte sobre el estado de las principales carreteras del departamento, donde se mantienen cierres totales, restricciones de paso y cierres preventivos por deslizamientos, pérdida de banca y crecientes de ríos.

Cierres totales

Las autoridades reportaron cierre total en los siguientes corredores viales:

Vía Güicán – El Cocuy – Panqueba – Soatá , en el sector Agua Azufrada .

, en el sector . Sector El Empalme , en la vía que comunica Guacamayas – El Cocuy – Güicán – El Espino .

, en la vía que comunica . Vía El Espino – Capitanejo.

Cierre parcial

Se mantiene cierre parcial en la vía Belén – Sácama, en jurisdicción del municipio de Paz de Río, debido a un deslizamiento de tierra y la caída de rocas sobre la calzada.

Cierre preventivo

La vía Santa María – San Luis de Gaceno, en el sector del puente Piedra Campana, permanece con cierre preventivo por el desbordamiento del río Lengupá.

Paso restringido a un carril

En la Transversal del Sisga, entre Guateque y El Secreto, el tránsito está habilitado únicamente por un carril en varios sectores de los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno, debido a la pérdida de banca, fallas geológicas y deslizamientos.

Vía habilitada

La Gobernación informó que la vía Sogamoso – Aguazul, en el sector Corinto, jurisdicción del municipio de Pajarito, ya fue habilitada luego de las labores de remoción de material realizadas por el Invías.