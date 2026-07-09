Joven de 21 años fue herido por ataque sicarial en el Plan 400

Un reporte de la Policía Metropolitana de Cartagena indicó que en el barrio Blas de Lezo sector Plan 400, el día 7 de Julio, sobre las 09:00 de la noche, resultó lesionado con arma de fuego Osmandy Camacho, de 21 años, quien de acuerdo con las primeras informaciones recopiladas, se encontraban en una tienda de ese sector, cuando fue agredido por dos sujetos que se movilizaban en moto.

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Los pistoleros huyeron rápidamente en medio de la confusión, mientras que el joven era conducido a un centro asistencial donde se encuentra bajo pronóstico reservado.

Según datos conocidos por Caracol Radio, el objetivo del ataque no registra anotaciones judiciales pero, presuntamente, apareció recientemente en un panfleto amenazante. Así mismo, algunas versiones extraoficiales señalan que estaría vinculado con un homicidio.

El caso es materia de investigación.