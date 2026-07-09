Empresarios confían en que el nuevo Gobierno fortalezca la seguridad en Norte de Santander

Norte de Santander.

Con la expectativa de que la seguridad se convierta en uno de los principales ejes del nuevo Gobierno Nacional, empresarios de Norte de Santander sostuvieron un encuentro con el ministro de Defensa designado, Jorge Mora, en el que expusieron las principales preocupaciones del sector productivo frente a la situación de orden público que enfrenta la región.

De acuerdo con José Luis Mora, presidente de Asobares Norte de Santander, durante la reunión el futuro jefe de la cartera de Defensa les manifestó que el Catatumbo será uno de los territorios priorizados dentro de su estrategia para combatir la criminalidad.

“El ministro hizo una reunión de agradecimiento y dijo que el Catatumbo es una de las prioridades para recuperar en el país, junto con el Cauca. También expresó que, por ser nortesantandereano, hará todo lo posible para que este departamento sea uno de los mayores escudos de seguridad del Gobierno“, aseguró el dirigente gremial en diálogo con Caracol Radio.

Los empresarios señalaron que la recuperación de la seguridad será determinante para reactivar diferentes sectores económicos, especialmente el comercio, el turismo y el entretenimiento nocturno, que, según indican, han registrado una disminución en la afluencia de clientes por la percepción de inseguridad.

"La gente, por la inseguridad, no sale. Va de la casa al trabajo y del trabajo a la casa porque tiene miedo. Eso ha afectado considerablemente a los restaurantes, bares y discotecas", afirmó Mora.

El dirigente agregó que el sector mantiene altas expectativas frente a las decisiones que adopte el nuevo Gobierno a partir del próximo 7 de agosto y confía en que las estrategias de seguridad permitan recuperar la confianza de los ciudadanos y dinamizar nuevamente la economía regional.

“Tenemos la expectativa de que, con mejores condiciones de seguridad, la gente vuelva a salir y eso permita reactivar nuestros restaurantes, bares y establecimientos. Esa recuperación será clave para el comercio de Norte de Santander", concluyó.

Los empresarios manifestaron que esperan mantener un canal de diálogo permanente con el Gobierno Nacional para hacer seguimiento a las acciones anunciadas en materia de seguridad y su impacto en la región.