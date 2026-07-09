El Pulso del Fútbol, 9 de julio del 2026
El Pulso del Fútbol analiza el rendimiento de la Selección Colombia en el Mundial.
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron nuevamente sobre la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026. César dijo: “Que tristeza sentir odio y un montón de cosas negativas. Yo entiendo que haya críticas a la Selección Colombia, pero hay cosas que no son reales y se hablaron sobre el equipo. Hubo amenazas contra Hamintón Campaz y él se pronunció en sus redes”. Sobre el tema Steven agregó: “Lorenzo es un técnico en maduración y creo que Colombia se merece un técnico con más experiencia. Me parece que es más de lo mismo y no es algo que le da un salto de calidad a la Selección Colombia”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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