Ejército desmanteló laboratorio del ELN en Norte de Santander

Norte de Santander.

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional fue desmantelada una infraestructura utilizada para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda La Provincia, zona rural del municipio de Bucarasica, Norte de Santander.

De acuerdo con el Ejército, la operación fue adelantada por tropas del Batallón de Artillería de Campaña N° 30 Batalla de Cúcuta, adscrito a la Trigésima Brigada, en desarrollo de operaciones del Plan Ayacucho Plus.

Durante el procedimiento las autoridades incautaron 730 kilogramos de clorhidrato de cocaína, además de 2.980 galones de insumos líquidos y 380 kilogramos de insumos sólidos utilizados para la producción del alcaloide.

Según información de inteligencia militar, el laboratorio pertenecería al Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN y tendría la capacidad de producir más de dos toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína, lo que lo convertía en una de las principales fuentes de financiación de esa estructura armada ilegal en esta zona del departamento.

El Ejército aseguró que este resultado representa una afectación superior a 3.700 millones de pesos a las economías ilícitas de ese frente guerrillero y señaló que continuará adelantando operaciones para combatir el narcotráfico y debilitar las finanzas de los grupos armados organizados que delinquen en Norte de Santander.