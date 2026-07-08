Seguridad, infraestructura y recuperación de Venezuela, agenda del gobierno para Norte de Santander

Intervención del presidente electo en el emplame territorial en Norte de Santander / Foto Caracol Radio

Cúcuta

Durante dos horas y cuarenta y cinco minutos el presidente electo Abelardo de La Espriella sostuvo un encuentro con las autoridades de Norte de Santander para trazar la hoja de ruta de atención que tendrá la región con el nuevo gobierno.

En los mandatarios municipales el encuentro fue de buen recibo, predominó un ambiente de camaradería, respeto y escucha frente a la posición fijada por de La Espriella para sacar adelante el departamento.

El mandatario electo dijo en su intervención pública que los recursos de la nación serán vigilados, las inversiones serán revisadas, se mantendrá un contacto directo entre alcaldes y el ministro del interior y envío un enfático mensajes a los cabecillas del ELN y las disidencias armadas farc que delinquen en la región al advertir que les daba un mes para su sometimiento.

Los acaldes por su parte destacaron el encuentro y el interés del nuevo gobierno en avanzar en la seguridad y la infraestructura para Norte de Santander.

“Fue una reunión muy respetuosa, directa y con mensajes claros frente a la recuperación del país. Quienes tomaron la vocería fueron los alcaldes que representan a cada una de las subregiones y en ese sentido se hizo una exposición muy clara” dijo uno de los mandatarios a Caracol Radio.

El presidente electo presentó a los ministros designados que lo acompañaron en la visita y ellos expusieron el reto que tienen frente a la región a través de sus carteras.

Luego vino la intervención del alcalde Jorge Acevedo y del gobernador de Norte de Santander William Villamizar que tan solo fue de diez minutos, los alcaldes que intervinieron cinco minutos.

Posteriormente el presidente reitero su compromiso con la región y los planes que proyecta para la reconstrucción de Venezuela, donde el gobierno de los Estados Unidos y esta zona de frontera tendrán grandes retos en ese propósito.

El ambiente que reinó en el encuentro dejó al presidente Abelardo de La Espriella repetir pastel de garbanzo, recibir productos típicos de Ocaña entregados por el alcalde de ese municipio Emiro Cañizares, junto al de Pamplona Klauss Faber con el tradicional jamón, entre otros obsequios que recibió en esta, su primera visita.