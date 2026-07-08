Pedro Pablo Siaucho, propone que Tunja no pare: obras 24 horas para transformar vías y parques

Pedro Pablo Siaucho, propone recuperar el Pasaje de Vargas, la Plaza Real y el Bosque de la República como espacios urbanos y turísticos.

Tunja

El maestro Pedro Pablo Siaucho Cristancho, candidato a la Alcaldía de Tunja por el movimiento Alianza Democrática Amplia, propuso implementar jornadas de trabajo diurnas y nocturnas para agilizar las obras de infraestructura, reparcheo y recuperación de espacios públicos en la capital boyacense.

El candidato aseguró que, de llegar a la Alcaldía, buscará que las intervenciones menores en vías puedan ejecutarse en una sola noche, con el propósito de reducir las afectaciones para peatones, comerciantes y conductores.

“Juntos trabajaremos las 24/7 para que veamos a Tunja convertida en una obra de arte”, afirmó Siaucho, al explicar que su propuesta contempla dos turnos de trabajo: uno diurno y otro nocturno.

El candidato señaló que los contratistas deberán comprometerse con tiempos más cortos de ejecución, especialmente en obras de reparcheo. “Si es una cuadra, la terminan en una noche; si son dos, también”, manifestó.

Siaucho indicó que esta idea surge de experiencias observadas durante sus viajes a ciudades como París, Ámsterdam, Bruselas, Moscú y Nueva York. Según dijo, en esos lugares pudo evidenciar obras viales realizadas con mayor rapidez y una amplia recuperación de jardines, parques y espacios urbanos.

El aspirante también planteó intervenir sectores como el Pasaje de Vargas, la Plaza Real y el Bosque de la República. “Quiero convertir esas avenidas y esos parques que están abandonados en verdaderos jardines”, señaló.

Además, afirmó que buscaría transformar el Pasaje de Vargas en un bulevar y restaurar espacios emblemáticos de la ciudad para fortalecer su atractivo histórico, cultural y turístico.

Frente a su experiencia en el sector público, Siaucho aseguró que trabajó en la Auditoría Departamental y defendió la necesidad de fortalecer los controles sobre la contratación pública. “Debemos volver al control previo”, sostuvo, al señalar que este mecanismo permitiría vigilar la calidad de materiales y obras antes de su entrega.