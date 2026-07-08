Organizaciones sociales alertan por propuesta de bloques de defensa en el Catatumbo

Eliana Zafra, presidenta del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. / Foto: Alcaldía de Cúcuta.

Norte de Santander.

A pocas horas de la visita que realizará el presidente electo, Abelardo de la Espriella, a Cúcuta para adelantar los empalmes territoriales, organizaciones sociales de Norte de Santander expresaron su preocupación por uno de los anuncios hechos durante su campaña: la creación de los denominados Bloques de Defensa para la Seguridad.

La presidenta del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, Eliana Zafra, aseguró que la propuesta genera inquietud en un departamento que ya completa más de 17 meses de confrontación armada, al considerar que una estrategia centrada en la confrontación podría profundizar el conflicto en lugar de resolverlo.

"Más que expectativas, tenemos un escenario de preocupación“, afirmó la defensora de derechos humanos, quien sostuvo que las propuestas conocidas hasta el momento representan, a su juicio, la continuidad de políticas que históricamente han privilegiado la respuesta militar sin que ello se traduzca en una mayor presencia integral del Estado o en inversión social para las comunidades.

Zafra advirtió que la implementación de los Bloques de Defensa para la Seguridad podría incrementar los riesgos para la población civil, especialmente en zonas rurales del Catatumbo donde persiste la presencia de grupos armados ilegales.

"Lo que nos preocupa enormemente es que, dado que ya sabemos que hay un escenario de violencia por parte de grupos ilegales, se sume ahora otro escenario mucho más fuerte de violencia por parte del Estado, donde indiscutiblemente va a ser la población civil la que va a sufrir los escenarios de la guerra“, manifestó.

La dirigente también cuestionó que, hasta el momento, no se hayan conocido propuestas concretas en materia de inversión social, protección de los derechos humanos y atención integral para una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en el país.

Frente al anuncio de crear estos bloques para enfrentar el terrorismo y la criminalidad, Zafra señaló que existen antecedentes históricos que generan preocupación entre las organizaciones defensoras de derechos humanos.

"La violencia no termina contrarrestando la violencia; por el contrario, prolifera, genera más víctimas y muta“, aseguró, al advertir que este tipo de estrategias podrían derivar en escenarios similares a los vividos por el departamento durante las décadas de los ochenta y noventa.

Finalmente, la presidenta del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos insistió en que la seguridad debe estar acompañada de garantías para la población, respeto por los derechos humanos e inversión social, y no limitarse exclusivamente al fortalecimiento de acciones de carácter militar.