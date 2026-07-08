Ordenan a la Policía definir en 10 días si refuerza la seguridad del coronel (r) Jorge Mora

Un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a la Dirección de Protección de la Policía Nacional notificar, en un término de 10 días, los resultados del estudio de nivel de riesgo que determinará si se debe reforzar nuevamente la seguridad del coronel (r) Jorge Alexander Mora, quien lideró desde la Dijín las investigaciones por los casos de la UNGRD, Odebrecht, el presunto desvío de recursos de la pandemia y el denominado caso de ‘Papá Pitufo’.

La decisión fue adoptada al resolver la impugnación presentada contra un primer fallo de tutela y ordena a la Policía definir de fondo la situación del oficial retirado.

El coronel Mora había denunciado en 6AM de Caracol Radio que su esquema de seguridad fue retirado de manera intempestiva, al igual que su salida de la institución, pese a las amenazas que, según ha sostenido, enfrenta por las investigaciones que dirigió durante varios años.

En la providencia, el Tribunal reseña que Mora fue jefe del Área Investigativa Anticorrupción de la Dijín entre 2019 y 2025 y que, por su participación en investigaciones de alto impacto, las autoridades le habían reconocido un nivel de riesgo extraordinario, razón por la cual contaba con un esquema de protección.

Sin embargo, el coronel retirado aseguró que la Policía decidió desmontar esas medidas por una causal administrativa, sin realizar previamente una nueva valoración técnica que demostrara que el riesgo había disminuido o desaparecido.

El expediente también señala que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación solicitaron a la Policía evaluar nuevamente la situación de seguridad del oficial y de su familia, además de adoptar medidas de protección. Según Mora, esas gestiones no se tradujeron en una decisión de fondo.

De acuerdo con la tutela, el oficial regresó al país luego de desempeñar un cargo en el exterior para someterse al nuevo estudio de riesgo solicitado por la institución. Afirmó que cumplió con todos los requerimientos, pero que la Policía no resolvió oportunamente su situación ni definió el resultado de la evaluación.

Mora sostiene que, debido a la persistencia de las amenazas y a la falta de medidas de protección, él y su núcleo familiar se vieron obligados a salir nuevamente de Colombia mientras esperaba una respuesta de las autoridades.

Con esta decisión de segunda instancia, la Dirección de Protección de la Policía deberá informar, en un plazo máximo de 10 días, el resultado del estudio de nivel de riesgo. Ese concepto será el que defina si corresponde restablecer o reforzar el esquema de seguridad del coronel (r) Jorge Alexander Mora.

Escuche Caracol Radio EN VIVO: