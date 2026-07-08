Nuevo comandante de Policía anuncia más distritos y ofensiva contra la extorsión en Boyacá

El coronel Óscar Leonardo Mojica Almánzar asumió el mando del Departamento de Policía de Boyacá / Foto: Caracol Radio

Tunja

El coronel Óscar Leonardo Mojica Almánzar asumió como comandante encargado del Departamento de Policía de Boyacá con el compromiso de mantener al departamento como uno de los territorios más seguros de Colombia y reforzar las estrategias para combatir delitos como la extorsión, el hurto y el homicidio.

El oficial, santandereano de 46 años, abogado de profesión y con 28 años de servicio en la Policía Nacional, de los cuales 24 los dedicó a la Dirección de Investigación Criminal (DIJÍN), llegó hace dos meses al departamento como subcomandante y ahora lidera la institución en el territorio.

"El propósito y la misión es continuar con el trabajo que se viene desarrollando para que Boyacá siga siendo el departamento más seguro de Colombia", afirmó.

Durante su intervención ante la Asamblea de Boyacá, el comandante presentó un balance positivo en materia de seguridad.

Según explicó, uno de los indicadores más relevantes es la disminución del 14 % en los homicidios, además del incremento en las capturas tanto en flagrancia como por orden judicial.

Asimismo, destacó la reducción de otros delitos de impacto como el hurto a personas, el hurto al comercio y la extorsión.

"El incremento en las capturas y la disminución del homicidio, así como de los delitos de impacto, demuestran que el trabajo articulado viene dando resultados", señaló.

Con el propósito de mejorar la capacidad operativa en el departamento, la Policía de Boyacá anunció la creación de nuevos distritos, lo que permitirá redistribuir la cobertura territorial y fortalecer el acompañamiento a los municipios.

El coronel Mojica explicó que actualmente existen distritos con una cobertura demasiado amplia, como el de Garagoa, que atiende 22 municipios.

Por ello, este será dividido en dos unidades, al igual que el distrito de Chiquinquirá, del cual surgirá el nuevo distrito de Otanche. También se contempla un nuevo distrito en la jurisdicción de Sogamoso.

Aunque la distribución definitiva aún está en estudio, indicó que el objetivo es equilibrar la cantidad de municipios bajo la responsabilidad de cada comandante de distrito.

Uno de los fenómenos que más preocupa a las autoridades es la evolución de las modalidades de extorsión desde centros penitenciarios.

El comandante reveló que delincuentes recluidos en las cárceles de Cómbita y El Barne ya no solo realizan llamadas telefónicas, sino que ahora recurren a videollamadas para intimidar a las víctimas.

“Estas personas están utilizando celulares con cámara para hacerse pasar por grupos terroristas, generar mayor temor en la comunidad y exigir dinero mediante extorsiones", advirtió.

Ante esta situación, reiteró el llamado a no acceder a las exigencias de los delincuentes y denunciar inmediatamente cualquier intento de extorsión.

“Lo mejor de Boyacá son los boyacenses”

A dos meses de su llegada al departamento, el coronel Mojica aseguró sentirse gratamente sorprendido por la región.

“Este departamento es un paraíso por su gastronomía, sus paisajes, pero lo mejor que tiene Boyacá son los boyacenses: gente amable, trabajadora, honesta y un ejemplo para el país", expresó.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a mantener la confianza en las autoridades y a denunciar cualquier hecho delictivo.

"Trabajemos de la mano con las autoridades, sigamos creyendo en la Fuerza Pública y no nos quedemos callados. Toda actividad sospechosa o delito debe ser denunciado para seguir fortaleciendo la seguridad en Boyacá“, concluyó.