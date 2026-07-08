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08 jul 2026 Actualizado 19:47

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El Pulso del Fútbol, 8 de julio del 2026

El Pulso del Fútbol analiza la eliminación de la Selección Colombia del Mundial.

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¿Debe seguir Lorenzo dirigiendo a Colombia después del mundial? El Pulso del Fútbol, 8 de julio del 2026

¿Debe seguir Lorenzo dirigiendo a Colombia después del mundial? El Pulso del Fútbol, 8 de julio del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol Steven Arce y Adrián Magnoli hablaron sobre la eliminación de la Selección Colombia del Mundial, después de caer en penales ante Suiza. Adrián dijo: “Siempre hablamos con el diario del lunes, y con el diario de antes del partido, estábamos felices, teníamos al mejor zaguero central del Mundial, pero ahora que terminó todos somos técnicos”. Sobre el tema Steven agregó: “El fútbol se vive partido a partido, no voy a empezar con el gracias guerreros. Lo positivo fue lo de los hinchas que acompañaron a la Selección Colombia en tres países diferentes”.

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