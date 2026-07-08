Desde el 22 de julio corredor de carga Cartagena – Barranquilla pasará a INVIAS

Se acerca la culminación de la Etapa de Reversión del proyecto IP – Autopistas del Caribe, corredor de carga Cartagena – Barranquilla, y con ella la finalización del proyecto a partir del 21 de julio de 2026. De esta forma, el INVIAS desde el próximo 22 de julio de 2026 a las 00:00 horas iniciará la operación del corredor junto con toda la infraestructura existente.

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Por su parte, la Concesión, la Interventoría y la ANI darán inicio al proceso de liquidación del Contrato de Concesión No. 002 de 2021. “La reversión del proyecto IP – Autopistas del Caribe constituye un hito clave para la adecuada culminación del contrato y la transición ordenada de la infraestructura”, explicó Oscar Torres, presidente de la ANI.

Es de anotar que, para lograr la transferencia efectiva y ordenada al INVIAS, entre febrero y junio de 2026 en el marco de la Etapa de reversión, la ANI y el INVIAS adelantaron actividades para la entrega del corredor:

• Se realizaron recorridos entre la Agencia, el INVIAS, la Concesión y la Interventoría con el fin de revisar el corredor y llevar a cabo la reversión del mismo y los peajes existentes.

• Dentro del cronograma planteado para la entrega de información de la Agencia al INVIAS, se realizó la entrega de la totalidad de la información requerida por el INVIAS dentro de los términos establecidos.

Asimismo, durante esta etapa el concesionario Autopistas del Caribe S.A.S. efectuó actividades referentes a la operación y mantenimiento de los 249.16 km del corredor origen – destino, a su vez, la Interventoría realizó la última medición de los indicadores establecidos en el Contrato de Concesión.

• Se efectuó la administración, operación y recaudo de las estaciones de peaje existentes: Gambote, Pasacaballos, Turbaco, Bayunca, Sabanagrande y Galapa. Es de resaltar, que, a partir del 22 de julio de 2026, será el Instituto Nacional de Vías, quien realizará esta actividad.

• Así mismo se realizó el mantenimiento mayor de los 35.61 km, los cuales se pactaron entre la Concesión e Interventoría durante recorrido realizado en diciembre de 2025 y que fueron parte de la Etapa de reversión según lo acordado en el marco del Acuerdo de Transacción.

• Dentro de este proceso, el 27 de febrero de 2026 se realizó la entrega de los tramos de Cartagena – Calicanto y Sao – Ternera a la Alcaldía de Cartagena, quedando bajo su custodia y mantenimiento desde el 28 de febrero de 2026 a las 00:00 Horas.