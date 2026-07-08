DATT realizó control a mal parqueo en la Av. Daniel Lemaitre

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), continúa fortaleciendo los operativos de control contra el estacionamiento indebido en distintos sectores de la ciudad.

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En esta oportunidad, las acciones se concentraron en la avenida Daniel Lemaitre, uno de los corredores donde con mayor frecuencia se presentan infracciones por mal parqueo.

Durante la jornada, los agentes de tránsito impusieron más de 40 comparendos e instalaron cepos a vehículos que se encontraban estacionados en sitios prohibidos, obstaculizando la movilidad y afectando el uso adecuado del espacio público.

Estos operativos hacen parte de la estrategia permanente que adelanta el DATT para recuperar el orden en las vías y reducir una de las principales causas de congestión vehicular. El estacionamiento en lugares no autorizados dificulta la circulación, compromete la seguridad de peatones y conductores, y genera afectaciones en la movilidad de la ciudad.

“Invitamos a todos los ciudadanos a tomar conciencia sobre la importancia de respetar las señales y normas de tránsito. El mal parqueo no solo genera congestión, sino que también pone en riesgo la seguridad vial, afecta la convivencia ciudadana y limita el uso adecuado del espacio público. La movilidad es un compromiso de todos y requiere la corresponsabilidad de cada actor vial”, manifestó José Ricaurte, director del DATT.

La autoridad de tránsito reiteró el llamado a conductores y propietarios de vehículos para que utilicen únicamente los sitios autorizados para estacionar y respeten la señalización vial. Cumplir las normas de tránsito contribuye a una movilidad más segura, organizada y eficiente para todos los cartageneros.

El DATT continuará desarrollando operativos de control en diferentes puntos de Cartagena, con el propósito de fortalecer la cultura ciudadana, proteger el espacio público y garantizar el cumplimiento de las normas de tránsito.