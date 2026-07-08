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08 jul 2026 Actualizado 01:29

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Cúcuta

Cúcuta tendrá restricciones por visita de Abelardo de la Espriella

Las medidas regirán este miércoles 8 de julio durante la jornada de empalme regional.

Imagen de referencia. Abelardo de la Espriella: Caracol Radio / Edificio de gobierno: Getty Images.

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Ana María Rueda.

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Cúcuta.

Con motivo de la visita que realizará este miércoles 8 de julio el presidente electo, Abelardo de la Espriella, a la ciudad de Cúcuta para participar en la jornada de empalme regional, la Alcaldía expidió el Decreto 0211 del 6 de julio de 2026, mediante el cual establece una serie de medidas especiales de seguridad que regirán durante el desarrollo de la agenda oficial.

Entre las principales disposiciones se encuentra la restricción de parrillero, hombre y mujer, en motocicletas, la cual aplicará entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche.

La medida exceptúa a integrantes de la Fuerza Pública, organismos de socorro, funcionarios públicos y personal de seguridad privada y salud debidamente acreditado.

Asimismo, queda prohibido el transporte de personas en platones o carrocerías.

El decreto también restringe, entre las 6:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, el transporte de mudanzas, escombros, cilindros de gas, materiales inflamables y vehículos de tracción animal.

En cuanto al espacio aéreo, la administración municipal prohibió el uso de drones en toda la jurisdicción de Cúcuta desde las 6:00 de la tarde de este martes 7 de julio hasta las 8:00 de la noche del miércoles 8 de julio.

Otra de las medidas adoptadas es la Ley Seca, que estará vigente entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche del miércoles, periodo durante el cual estará prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes, incluyendo el Aeropuerto Internacional Camilo Daza y sus zonas aledañas.

Además, se restringió la venta y el uso de artículos pirotécnicos entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche, así como la realización de eventos o manifestaciones masivas dentro del perímetro de seguridad dispuesto para la visita presidencial.

Finalmente, la Alcaldía de Cúcuta declaró la Alerta Amarilla Hospitalaria en la red asistencial del municipio como parte del plan de contingencia para atender cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la visita del presidente electo.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para acatar las disposiciones, con el fin de garantizar el normal desarrollo de la agenda oficial y preservar la seguridad durante la permanencia del mandatario en la capital nortesantandereana.

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