Conozca el calendario completo de Real Cartagena para el segundo semestre de 2026
Se destaca la serie contra América de Cali por Copa Colombia
La División Mayor del Fútbol Colombiano reveló la programación de partidos que tendrá el conjunto Real Cartagena, de cara a l Torneo BetPlay 2- 2026. Serán siete partidos como local y ocho como visitante
Además ya hay horario y fecha confirmada para la llave de Copa BetPlay, donde los auriverdes medirán fuerzas con América de Cali.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
Copa Betplay – Fase 1B – Ida: América de Cali vs Real Cartagena
Martes 21 de julio, 8:30 p.m.
Estadio Pascual Guerrero, Cali
Fecha 1: Real Cartagena vs Real Santander
Sábado 25 de julio, 7:00 p.m.
Estadio Jaime Morón, Cartagena
Copa Betplay – Fase 1B – Ida: Real Cartagena vs América de Cali
Martes 29 de julio, 8:00 p.m.
Estadio Jaime Morón, Cartagena
Fecha 2: Real Cundinamarca vs Real Cartagena
Domingo 2 de agosto, 4:00 p.m.
Estadio Municipal, Mosquera
Fecha 3: Real Cartagena vs Independiente del Valle del Cauca
Jueves 6 de agosto, 8:10 p.m.
Estadio Jaime Morón, Cartagena
Fecha 4: Real Cartagena vs Bogotá
Martes 11 de agosto, 5:45 p.m.
Estadio Jaime Morón, Cartagena
**Sujeto a programación de Copa Betplay
Fecha 5: Atlético vs Real Cartagena
Sábado 15 de agosto, 4:00 p.m.
Estadio Pascual Guerrero, Cali
**Sujeto a programación de Copa Betplay
Fecha 6: Leones vs Real Cartagena
Sábado 22 de agosto, 3:30 p.m.
Estadio Metropolitano, Itagüí
Fecha 7: Real Cartagena vs Tigres FC
Sábado 29 de agosto, 6:00 p.m.
Estadio Jaime Morón, Cartagena
Fecha 8: Orsomarso SC vs Real Cartagena
Viernes 4 de septiembre, 7;30 p.m.
Estadio Raúl Miranda, Yumbo
Fecha 9: Inter Palmira vs Real Cartagena
Sábado 12 de septiembre, 6:00 p.m.
Estadio Francisco Rivera, Palmira
Fecha 10: Real Cartagena vs Envigado FC
Lunes 21 de septiembre, 7:30 p.m.
Estadio Jaime Morón, Cartagena
Fecha 11: Unión Magdalena vs Real Cartagena
Lunes 28 de septiembre, 7;30 p.m.
Estadio Sierra Nevada, Santa Marta
Fecha 12: Real Cartagena vs Boca Juniors de Cali
Sábado 3 de octubre, 6:00 p.m.
Estadio Jaime Morón, Cartagena
Fecha 13: Deportes Quindío vs Real Cartagena
Viernes 9 de octubre, 8:00 p.m.
Estadio Centenario, Armenia
Fecha 14: Real Cartagena vs Patriotas Boyacá
Martes 13 de octubre, 5:30 p.m.
Estadio Jaime Morón, Cartagena
Fecha 15: Barranquilla vs Real Cartagena
Domingo 18 de octubre, 3:30 p.m.
Estadio Romelio Martínez, Barranquilla
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.