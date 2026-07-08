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08 jul 2026 Actualizado 12:09

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Cartagena

Conozca el calendario completo de Real Cartagena para el segundo semestre de 2026

Se destaca la serie contra América de Cali por Copa Colombia

Real Cartagena

Real Cartagena

Real Cartagena
Cartagena
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La División Mayor del Fútbol Colombiano reveló la programación de partidos que tendrá el conjunto Real Cartagena, de cara a l Torneo BetPlay 2- 2026. Serán siete partidos como local y ocho como visitante

Además ya hay horario y fecha confirmada para la llave de Copa BetPlay, donde los auriverdes medirán fuerzas con América de Cali.

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Copa Betplay – Fase 1B – Ida: América de Cali vs Real Cartagena

Martes 21 de julio, 8:30 p.m.

Estadio Pascual Guerrero, Cali

Fecha 1: Real Cartagena vs Real Santander

Sábado 25 de julio, 7:00 p.m.

Estadio Jaime Morón, Cartagena

Copa Betplay – Fase 1B – Ida: Real Cartagena vs América de Cali

Martes 29 de julio, 8:00 p.m.

Estadio Jaime Morón, Cartagena

Fecha 2: Real Cundinamarca vs Real Cartagena

Domingo 2 de agosto, 4:00 p.m.

Estadio Municipal, Mosquera

Fecha 3: Real Cartagena vs Independiente del Valle del Cauca

Jueves 6 de agosto, 8:10 p.m.

Estadio Jaime Morón, Cartagena

Fecha 4: Real Cartagena vs Bogotá

Martes 11 de agosto, 5:45 p.m.

Estadio Jaime Morón, Cartagena

**Sujeto a programación de Copa Betplay

Fecha 5: Atlético vs Real Cartagena

Sábado 15 de agosto, 4:00 p.m.

Estadio Pascual Guerrero, Cali

**Sujeto a programación de Copa Betplay

Fecha 6: Leones vs Real Cartagena

Sábado 22 de agosto, 3:30 p.m.

Estadio Metropolitano, Itagüí

Fecha 7: Real Cartagena vs Tigres FC

Sábado 29 de agosto, 6:00 p.m.

Estadio Jaime Morón, Cartagena

Fecha 8: Orsomarso SC vs Real Cartagena

Viernes 4 de septiembre, 7;30 p.m.

Estadio Raúl Miranda, Yumbo

Fecha 9: Inter Palmira vs Real Cartagena

Sábado 12 de septiembre, 6:00 p.m.

Estadio Francisco Rivera, Palmira

Fecha 10: Real Cartagena vs Envigado FC

Lunes 21 de septiembre, 7:30 p.m.

Estadio Jaime Morón, Cartagena

Fecha 11: Unión Magdalena vs Real Cartagena

Lunes 28 de septiembre, 7;30 p.m.

Estadio Sierra Nevada, Santa Marta

Fecha 12: Real Cartagena vs Boca Juniors de Cali

Sábado 3 de octubre, 6:00 p.m.

Estadio Jaime Morón, Cartagena

Fecha 13: Deportes Quindío vs Real Cartagena

Viernes 9 de octubre, 8:00 p.m.

Estadio Centenario, Armenia

Fecha 14: Real Cartagena vs Patriotas Boyacá

Martes 13 de octubre, 5:30 p.m.

Estadio Jaime Morón, Cartagena

Fecha 15: Barranquilla vs Real Cartagena

Domingo 18 de octubre, 3:30 p.m.

Estadio Romelio Martínez, Barranquilla

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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