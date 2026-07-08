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08 jul 2026 Actualizado 12:30

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Cúcuta

Comercio teme disminución en ventas por eliminación de Colombia en el mundial

Ahora se trazan estrategias para mantener los visitantes a los establecimientos

Suministrada Alcaldía de Ibagué

Cúcuta
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Los comerciantes de la ciudad de Cúcuta alertaron sobre una disminución en sus establecimientos luego de la eliminación de Colombia en el mundial.

Los propietarios de los negocios dijeron a Caracol Radio que la salida del onceno colombiano de las eliminatorias indudablemente disminuye la presencia de visitantes.

Carlos Ronderos comerciante dijo a Caracol Radio “no podemos desconocer que la emoción que genera el equipo se refleja en las actividades que giran en torno a su presentación y ahora creemos que la gente no va a venir con la misma constancia”.

Indicó que “ahora nos toca inventarnos estrategias para los cuarto es de final y la final y tratar de atraer visitantes, compradores porque para nadie es desconocido que las ventas venían muy mal y que esto movió un poco la actividad”.

Fenalco en su más reciente informe destacó el buen momento comercial que despertó el certamen deportivo en esta zona del país.

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