Comercio teme disminución en ventas por eliminación de Colombia en el mundial

Los comerciantes de la ciudad de Cúcuta alertaron sobre una disminución en sus establecimientos luego de la eliminación de Colombia en el mundial.

Los propietarios de los negocios dijeron a Caracol Radio que la salida del onceno colombiano de las eliminatorias indudablemente disminuye la presencia de visitantes.

Carlos Ronderos comerciante dijo a Caracol Radio “no podemos desconocer que la emoción que genera el equipo se refleja en las actividades que giran en torno a su presentación y ahora creemos que la gente no va a venir con la misma constancia”.

Indicó que “ahora nos toca inventarnos estrategias para los cuarto es de final y la final y tratar de atraer visitantes, compradores porque para nadie es desconocido que las ventas venían muy mal y que esto movió un poco la actividad”.

Fenalco en su más reciente informe destacó el buen momento comercial que despertó el certamen deportivo en esta zona del país.