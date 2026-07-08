Calle 4D conecta a San Fernando con Ciudadela 2000: obras presentan avance del 95%

La transformación de la calle 4D, entre los barrios San Fernando y Ciudadela 2000, está a punto de convertirse en una realidad. La Secretaría de Infraestructura reportó un avance general del 95 % en esta obra, que durante años fue una de las principales solicitudes de los habitantes del sector y que hoy representa una transformación significativa para la movilidad y el entorno urbano.

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El proyecto comprende la pavimentación de 345 metros lineales de vía y la intervención de ocho bocacalles. De ese total, 195 metros corresponden al lado de San Fernando y 150 metros al de Ciudadela 2000, consolidando una conexión que facilitará el desplazamiento entre ambos barrios.

Además de mejorar las condiciones de circulación para peatones, motociclistas, ciclistas y conductores, la obra incluyó la construcción de andenes más amplios, pensados para ofrecer mayor seguridad y comodidad a quienes transitan diariamente por esta zona.

La ejecución del proyecto también ha tenido un impacto positivo en la economía local con la generación de 20 empleos directos durante su desarrollo y beneficiará de manera directa a más de 100 viviendas, cuyos residentes ahora contarán con una vía en mejores condiciones y un espacio público más digno.

Para quienes han vivido durante años las dificultades que presentaba esta calle, el cambio es evidente.

“Eso fue una lucha de hace muchos años, por eso estamos muy felices. Sobre todo, porque ahora se hicieron unos andenes más anchos y mejores de los que habían, lo que permitirá mayor fluidez y comodidad para transitar”, expresó la vecina Danys Wong.

Con esta intervención, el Gobierno del alcalde Mayor, Dumek Turbay, continúa avanzando en el mejoramiento de la infraestructura vial de Cartagena, apostándole a obras que fortalecen la conectividad entre importantes barrios y responden a necesidades que durante años hicieron parte de las prioridades de las comunidades.