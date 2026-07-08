Bomberos de Bolívar y Magdalena recibieron equipos especializados en estación de Bocagrande

La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, bajo el liderazgo de la capitán en jefe, Lina María Marín Rodríguez, realizó en la nueva Estación de Bomberos de Bocagrande la primera fase de entrega de equipos y elementos de protección personal destinados a fortalecer la capacidad operativa de los cuerpos de bomberos de los departamentos de Bolívar y Magdalena.

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El acto reunió a representantes de las casas matrices de reconocidas marcas fabricantes de equipos provenientes de Estados Unidos y Europa, así como a comandantes y subcomandantes de los cuerpos de bomberos de ambos departamentos, quienes participaron en una jornada orientada al fortalecimiento de las capacidades de respuesta frente a las diferentes emergencias que se presentan en la región.

Durante esta primera fase fueron entregados kits forestales de protección personal, kits estructurales, equipos de respiración autónoma, kits de protección respiratoria básica, kits de protección personal para inundaciones, kits de protección personal para incendios forestales y kits de bombas para el combate de incendios forestales, elementos que contribuirán a mejorar la seguridad del personal bomberil y la eficiencia en las operaciones.

El director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena, Jhony David Pérez Sayas, destacó que la ciudad continúa avanzando en el fortalecimiento institucional gracias a las inversiones realizadas en infraestructura, equipos y modernización del servicio, resaltando que la nueva estación de Bocagrande representa un espacio estratégico para impulsar procesos de capacitación y entrenamiento que beneficien a los bomberos de Cartagena, Bolívar y de todo el país.

Por su parte, el comandante Ahizar Fuentes Lizcano hizo un llamado a seguir fortaleciendo las especialidades dentro de los cuerpos de bomberos, resaltando la importancia de reconocer las fortalezas de cada integrante y continuar promoviendo la formación técnica como eje fundamental para ofrecer una atención segura, eficiente y profesional a la comunidad.

La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia reiteró su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades operativas de los organismos de socorro del país, mediante la entrega de equipos especializados, el impulso a la capacitación permanente y el trabajo articulado con los cuerpos de bomberos para seguir protegiendo la vida, el ambiente y el patrimonio de los colombianos.