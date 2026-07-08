Alcalde de Samacá pide apoyo urgente para que 64 jóvenes representen a Colombia en Países Bajos

La Banda Sinfónica de Samacá, Boyacá, necesita $400 millones para participar del Mundial en Países Bajos / Foto: Suministrada.

Samacá

El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, hizo un llamado urgente a empresarios, ciudadanía y sectores privados para apoyar a los 64 niños, niñas y jóvenes de la banda sinfónica del municipio que buscan representar a Colombia en un campeonato mundial que se realizará en Países Bajos.

El mandatario aseguró que, pese a los múltiples esfuerzos realizados por la Administración Municipal y las familias de los integrantes de la agrupación, aún no logran reunir los recursos necesarios para garantizar el viaje.

“No hemos escatimado esfuerzo alguno para lograr un propósito común de un país, de la cultura y de la música, en poder representarlos en el mundial que se realizará en Países Bajos”, afirmó.

Sin embargo, manifestó su inconformidad por la respuesta obtenida del Gobierno Nacional. Según explicó, el Ministerio de Cultura les informó que no cuenta con los recursos suficientes para respaldar la iniciativa.

“Se comprometieron con 50 millones de pesos. Ellos saben que necesitamos 400 millones, conocen la experticia de estos 64 niños, niñas y jóvenes y cómo son capaces de dejar en alto el nombre de Colombia, pero realmente no hay ningún interés”, señaló el alcalde.

Castiblanco aseguró que esta situación resulta preocupante porque, en su concepto, la inversión en procesos culturales representa una herramienta fundamental para transformar la vida de niños y jóvenes.

“Duele mucho porque creo que es donde más deberíamos invertir, donde realmente podemos generar procesos de transformación de la niñez y la juventud en nuestro país”, expresó.

El mandatario recordó que incluso los padres de familia y los integrantes de la banda realizaron una manifestación cultural en Bogotá, recorriendo la calle 26, la carrera Octava y llegando hasta la Plaza de Bolívar y el Ministerio de Cultura, con el propósito de visibilizar la situación. No obstante, afirmó que la respuesta fue insuficiente.

Ante este panorama, indicó que continúan adelantando rifas, conciertos, bazares y diferentes actividades para conseguir los recursos faltantes.

“Seguimos haciendo rifas, conciertos, bazares y un sinnúmero de actividades. Solo un milagro puede salvar realmente este evento”, aseguró.

El alcalde advirtió que esta semana será decisiva, ya que deben confirmar su participación en el certamen internacional debido a la necesidad de reservar vuelos, alojamiento y toda la logística del desplazamiento.

Jornada solidaria en Tunja

El próximo 17 de julio se realizará en el Teatro Bicentenario de Tunja un concierto para recaudar fondos. El apoyo de la alcaldesa de Tunja, María Paula Jiménez, ha sido importante / Foto: Alcaldía de Samacá. Ampliar El próximo 17 de julio se realizará en el Teatro Bicentenario de Tunja un concierto para recaudar fondos. El apoyo de la alcaldesa de Tunja, María Paula Jiménez, ha sido importante / Foto: Alcaldía de Samacá. Cerrar

Como parte de la campaña de recolección de fondos, el próximo viernes 17 de julio se realizará una gran jornada solidaria en Tunja, con el respaldo de la Administración Municipal.

La programación incluirá un concierto de la banda sinfónica en el Teatro Bicentenario, con un bono de apoyo de 100 mil pesos, además de una feria gastronómica en la Plaza de Bolívar, donde se ofrecerán productos típicos como gallina, tamales, caldo y otras preparaciones tradicionales.

“Esperamos que todos los tunjanos y los boyacenses nos puedan apoyar y podamos llenar el Teatro Bicentenario. Cada peso que logremos recaudar será destinado a cubrir los gastos que implica representar a todo un país en Países Bajos”, indicó.

Finalmente, el alcalde reiteró que el objetivo trasciende al municipio de Samacá y representa una oportunidad para visibilizar el talento de la niñez y la juventud colombiana.

“No son solo los 64 niños y niñas samaquences. Es la niñez, la juventud boyacense y la juventud colombiana, a quienes queremos dar ejemplo y demostrar que vale la pena creer e invertir en la cultura, porque desde allí se forman personas con valores, disciplina y principios”, concluyó.