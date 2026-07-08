Aguas de Cartagena concluyó obras en alcantarillado de Av. El Pedregal

Aguas de Cartagena culminó las obras de renovación de la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario en la avenida El Pedregal, sector del barrio Getsemaní, mediante la instalación de 165 metros lineales de tubería de 200 milímetros de diámetro, utilizando tecnología de excavación sin zanjas.

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Con esta intervención se restableció el adecuado funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario, mitigando el riesgo de reboses y afectaciones sanitarias, lo que permitirá mejorar las condiciones del servicio para la comunidad y contribuir a la protección del entorno urbano.

Los trabajos incluyeron la renovación de dos tramos de tubería entre la Calle 25 o Calle Larga y el sector comprendido entre las calles 26 y 29, frente al parque de la zona. Adicionalmente, se instalaron, a lo largo de los andenes, 58 metros lineales de tubería de 150 milímetros de diámetro para recoger las descargas de los predios que están frente al Baluarte de San José y el muro del Pedregal.

La obra fue ejecutada mediante la tecnología Pipe Bursting, un método constructivo que permitió reemplazar la tubería existente sin realizar excavaciones a cielo abierto. Para ello, se habilitaron tres puntos de intervención correspondientes a cámaras de inspección de alcantarillado, desde donde se efectuó la inserción de los nuevos tramos de tubería.

Gracias a esta metodología fue posible minimizar las afectaciones a la movilidad, optimizar los tiempos de ejecución y reducir el impacto sobre el entorno urbano.

Con la culminación de esta obra, Aguas de Cartagena continúa fortaleciendo la infraestructura del sistema de alcantarillado sanitario de la ciudad, reafirmando su compromiso con la prestación de servicios confiables y eficientes que contribuyan al bienestar, la salud pública y la calidad de vida de los cartageneros.