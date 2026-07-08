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08 jul 2026 Actualizado 12:11

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Cúcuta

Agenda privada sostendrá el presidente electo en Cúcuta

Gobierno entrante convoca a los 40 alcaldes de la región

Imagen de referencia | Casa de Nariño: Getty Images / Abelardo De La Espriella: Colprensa.

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Cúcuta

La primera visita del presidente electo de Colombia Abelardo de La Espriella a la ciudad de Cúcuta compromete una agenda privada de cuatro horas.

El jefe electo llegará con el equipo de ministros designados a la fecha para darle una mirada a la región y definir un equipo de trabajo que permita dar respuesta a las inquietudes, necesidades y compromisos que requiere la región.

El nuevo mandatario de los colombianos ha convocado al gobernador de Norte de Santander William Villamizar, el alcalde Jorge Acevedo, los gremios económicos y los cuarenta alcaldes del departamento.

La vocería de los mandatarios municipales estará representa en los alcaldes de Pamplona, Ocaña, Tibú, Gramalote, Chinácota y Los Patios.

Hay grandes expectativas en la región por el comienzo del empalme regiones desde Cúcuta frente al compromiso que ha trazado el nuevo gobierno con este departamento.

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