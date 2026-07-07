Preocupación por ataques violentos cerca a centros educativos en el Catatumbo

En las ultimas semanas se han presentado varios ataques con drones, cerca a escuelas en el Catatumbo / Foto Archivo

Norte de Santander

La comunidad educativa de la zona de acceso al Catatumbo en Norte de Santander, es hoy la más afectada por los enfrentamientos que sostienen el Eln y las disidencias armadas al norte del departamento.

Los más recientes hechos violentos registrados en la vereda Los Encontrados, donde se lanzaron explosivos desde drones ha generado la alerta en la comunidad educativa, porque los artefactos cayeron muy cerca de una escuela.

Leonardo Sánchez, presidente de Asinort dijo a Caracol Radio que “nosotros rechazamos la violencia, siempre hemos dicho que las escuelas son territorio de paz y lo que queremos es que cese la violencia en nuestra región, que nuestra departamento pueda avanzar en procesos de diálogo y reconciliación que nos permita superar estas dificultades”.

Otro de los flagelos que sufren hoy los docentes del departamento tiene que ver con las amenazas que han motivado el desplazamiento forzado de un alto número de educadores.

Se estima que más de ciento cincuenta educadores han sido afectados por esta situación.