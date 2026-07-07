Nuevo gobierno define agenda de Empalme-Regiones

Cúcuta

El nuevo gobierno del presidente electo Abelardo de La Espriella anunció la agenda que trazará en las próximas horas durante el proceso de Empalme-Regiones en la ciudad de Cúcuta.

Más allá de la gratitud que ha expresado el nuevo jefe de Estado por el respaldo brindado en el oriente del país, asegura que esta zona es prioridad por los múltiples problemas.

En su reciente alocución, anuncio que “la agenda regional esta orientada a recuperar el control efectivo del territorio, con especial atención en Norte de Santander, el Catatumbo y zonas golpeadas por la violencia y el abandono institucional”.

“Se revisarán las decisiones necesarias para enfrentar el avance de los grupos armados ilegales, restablecer la presencia del Estado y devolverles la seguridad a las comunidades afectadas por años de desgobierno” revela un comunicado oficial.

Así mismo se anuncia “un trabajo que buscará medidas para reactivar el comercio, destrabar proyectos abandonados, atender a las comunidades del Catatumbo y avanzar en una estrategia social que acompañe la recuperación del orden”.

Asegura el nuevo Jefe de Estado que “la Patria Milagro empezará por los territorios que han sufrido. Cúcuta será el primer escenario de una política clara: recuperar la autoridad, proteger a los ciudadanos y devolverle el Estado a las regiones”.