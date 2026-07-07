A la cárcel, cuatro personas por almacenamiento de armas en Villa del Rosario

Cúcuta

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a cuatro personas que estarían implicadas en el almacenamiento de armas de fuego y municiones en inmuebles ubicados en el corregimiento de La Parada, en Villa del Rosario (Norte de Santander).

Los procesados fueron capturados en flagrancia durante diligencias de registro y allanamiento realizadas el pasado 19 de junio por servidores de la Policía Nacional.

En una de las diligencias fueron capturados José Daniel Arismendi Fuentes y Carlos Abel Enrique Quevedo Garrido, quienes presuntamente almacenaban una escopeta de fabricación artesanal y un cartucho calibre 16.

En un segundo procedimiento, adelantado en un establecimiento de hospedaje del mismo sector, fueron capturados Geraldine Fabiola Chacón Acuña y Yeison Jesús Tovar Gómez, a quienes les habrían encontrado ocultos en el tanque del sanitario 21 cartuchos para arma de fuego.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Norte de Santander les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad, los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Acogiendo los argumentos presentados por la Fiscalía, el juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.