Proyecto de renovación en la 85 con 15 en Bogotá, asegura financiación por $1,4 billones de pesos

Quora, desarrollado y operado por Cimento Inmuebles Comerciales, una sociedad 50-50 entre Grupo Amarilo a través de Amarilo Inversiones y su fondo de capital privado Yellowstone Capital Partners y Spectrum de Guatemala, cerró exitosamente una financiación de crédito sindicado por $1,4 billones de pesos, liderada por Bancolombia junto con Banco de Bogotá, Banco de Occidente, BBVA y Davivienda.

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“Este proyecto representa una forma distinta de estructurar el financiamiento de desarrollos inmobiliarios en el país, incorporando esquemas que se ajustan a las iniciativas de uso mixto. Desde Bancolombia, nuestro rol como líder estructurador nos permitió articular las capacidades del sistema financiero para hacer posible una iniciativa viable desde lo financiero y que genera un impacto positivo en el desarrollo urbano de la ciudad”, dijo Mauricio Rosillo, vicepresidente de Negocios de Bancolombia.

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La operación constituye además un precedente para el mercado inmobiliario nacional, al convertirse en la primera financiación de crédito sindicado estructurada bajo un modelo híbrido para un proyecto de uso mixto en Colombia, combinando atributos de project finance con esquemas de crédito constructor.

¿Cómo será el proyecto Quora?

Estará ubicado en el sector de La Cabrera, al norte de Bogotá, Quora contempla cerca de 146.900 m² de área construida, distribuidos en 56.000 m² de oficinas, 44.000 m² de vivienda, 38.900 m² de comercio, 3.000 m² de hotel, un centro cultural de 5.000 m², mas 18.400m² de espacio público peatonal, consolidando un nuevo modelo de ciudad donde los diferentes usos conviven en un mismo lugar.

“Lograr una financiación de crédito sindicado de esta magnitud, con cinco entidades financieras líderes del país, es un paso más hacia la transformación de Bogotá. Estructuramos esta operación a la medida de un proyecto único en Colombia, y eso nos da la solidez para cumplirle a la ciudad lo que prometimos: un desarrollo donde vivienda, oficinas, comercio, hotelería, cultura y espacio público conviven en un solo lugar, generando empleo y oportunidades para los bogotanos”,concluyó Santiago Cardozo, Vicepresidente Financiero de Cimento.