Hay 500 transformadores pendientes de instalación porque las comunidades se oponen: Afinia

La situación que vive actualmente el barrio La Campiña, es el reflejo de muchos sectores en Cartagena, donde no ha llegado a feliz término el famoso proceso de “modernización” implementado por Afinia, que consiste básicamente en cambiar elementos existentes (postes, crucetas, líneas, medidores) por nueva infraestructura.

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En diálogo con Caracol Radio Eder Buelvas, Director Territorial Bolívar Norte de Afinia, aseguró que actualmente en la capital bolivarense, existen al menos 500 transformadores que no han podido ser reemplazados por la negativa de los vecinos, ante el temor que las facturas aumenten.

“En esos sectores se hace necesario intervenir para tener un mejor servicio y para que tengan seguridad, de acuerdo a lo que exige el reglamento técnico de instalaciones. Desafortunadamente no hemos podido llegar acuerdos con estas comunidades para realizar los trabajos que se requieren. Estos son los mismos barrios que cuando hay lluvias y vientos tienen picos de daños que también tenemos que salir a las carreras a reparar”, dijo el vocero de la compañía.

Barrios como Policarpa, Santa Clara, El Campestre, y el corregimiento de La Boquilla, integran la lista de pendientes que tiene la empresa del grupo EPM, donde no se ha logrado ejecutar las actividades.