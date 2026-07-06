‘El Lucho’ y ‘Estivens’, detenidos por presunto robo de celulares en Cartagena

Dos presuntos delincuentes fueron capturados por uniformados de la Policía Nacional en desarrollo de los planes de control contra el hurto.

Gracias a la oportuna información de la víctima, las patrullas de vigilancia desplegaron un operativo que permitió la detención de los implicados, quienes minutos antes habían intimidado a la femenina con un arma de fuego para despojarla de sus pertenencias.

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Las capturas de alias “El Lucho” y “Estivens”, de 23 y 22 años, se realizaron en el barrio Olaya Herrera, a la altura de la glorieta de los Cuatro Vientos. Estos sujetos, le habían hurtado tres teléfonos celulares de alta gama a una ciudadana que transitaba por vía pública del barrio Buenos Aires, equipos que están avaluados en más de diez millones de pesos.

Los elementos recuperados fueron devueltos a la afectada, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados. Por su parte, los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

En lo corrido del año se han capturado 3.791 personas por diferentes delitos, entre ellos, 576 por el delito de hurto y se han recuperado más de 277 celulares.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.