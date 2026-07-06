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06 jul 2026 Actualizado 16:58

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Dos hombres judicializados en Cartagena por presuntas agresiones a sus compañeras sentimentales

La Fiscalía General de la Nación imputó a ambos el delito de violencia intrafamiliar agravada

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Fiscales de la Seccional Bolívar judicializaron, en investigaciones independientes, a dos hombres, señalados de incurrir en violencia intrafamiliar. Las víctimas en cada caso fueron sus compañeras sentimentales.

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Uno de los casos implicaría a un hombre de 24 años, sorprendido el pasado 4 de mayo por la Policía Nacional cuando, al parecer, intentaba ingresar de manera violenta a una vivienda del barrio Bicentenario donde se encontraba su compañera sentimental, de 30 años, a quien poco antes habría intimidado con un arma de fuego, agredido físicamente y de quemarle sus pertenencias.

Por otros hechos fue judicializado un hombre de 34 años, señalado de intentar asfixiar a su compañera sentimental, mientras dormía, en la madrugada del pasado 27 de junio en una casa del barrio Olaya Herrera.

Según la investigación, el procesado ingresó de manera violenta con el aparente propósito de agredir a la mujer de 25 años, pero los gritos de auxilio alertaron a las autoridades quienes llegaron al lugar y capturaron en flagrancia al presunto agresor.

La Fiscalía General de la Nación imputó a los dos hombres el delito de violencia intrafamiliar agravada, cargo que ninguno aceptó. Los dos cumplirán medidas de aseguramiento en centros carcelarios.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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