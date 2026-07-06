“Comunidad de La Campiña impidió trabajos pese a que habían unos acuerdos”: Afinia

Luego de los acuerdos alcanzados la semana pasada tras la quema de un transformador de distribución en el barrio La Campiña, en Cartagena, personal operativo de Afinia inició las labores de instalación de nuevos postes, como parte del proyecto de modernización de la infraestructura eléctrica del sector.

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La intervención busca reemplazar una red que presenta un alto nivel de deterioro y reducir las pérdidas de energía que registra el circuito. Actualmente, esta situación representa para Afinia pérdidas cercanas a 21 millones de pesos mensuales, recursos que podrían destinarse al fortalecimiento y mejora de la infraestructura eléctrica en beneficio de los usuarios.

Sin embargo, al momento de iniciar las excavaciones para el hincado de los postes, la comunidad manifestó su oposición a la ejecución de las obras, impidiendo la continuidad de los trabajos, pese a las socializaciones realizadas previamente y a los compromisos adquiridos entre las partes.

Ante esta situación, se llevó a cabo una reunión con líderes de la comunidad, en la que participaron el Secretario del Interior del Distrito y representantes de la Policía Nacional. Durante el encuentro no fue posible alcanzar un nuevo acuerdo que permitiera reanudar las labores.

En diálogo con el Secretario del Interior, Afinia reiteró que, si en esta o en cualquier otra comunidad se presenta una situación similar, en la que un transformador resulte averiado y exista riesgo para la operación de la red, la instalación de un nuevo equipo estará condicionada a que previamente se ejecuten las adecuaciones necesarias en la infraestructura eléctrica y se garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la empresa.

El Secretario del Interior respaldó esta posición, al considerar que los acuerdos deben ser respetados por todas las partes para garantizar soluciones sostenibles y seguras para las comunidades.

Afinia reitera su disposición permanente al diálogo y su compromiso con la prestación de un servicio de energía seguro, confiable y de calidad. La empresa continuará trabajando de la mano con las autoridades y las comunidades para sacar adelante las obras de modernización que permitan ofrecer un mejor servicio, reducir las pérdidas de energía y garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico.