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06 jul 2026 Actualizado 17:29

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Cartagena

Acuacar terminó interconexión entre plantas de tratamiento El Bosque y El Cerro

La intervención consistió en integrar una tubería de 600 mm de diámetro

Aguas de Cartagena

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Aguas de Cartagena culminó con éxito las obras de interconexión entre las Plantas de Tratamiento de Agua Potable El Bosque y El Cerro, mediante la puesta en servicio de una nueva conexión construida en el sector de Santa Clara.

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La intervención consistió en integrar una tubería de 600 mm de diámetro proveniente de la Planta El Cerro con una red existente abastecida por la Planta El Bosque, fortaleciendo la capacidad operativa del sistema de acueducto de la ciudad.

Con la culminación de esta obra, se mejora la continuidad del servicio para los barrios Ceballos y Santa Clara, que ahora cuentan con mayor respaldo en el suministro de agua potable desde la Planta El Cerro, beneficiando a más de 1.000 usuarios.

Asimismo, esta interconexión incrementa la capacidad de distribución desde la PTAP El Cerro, aportando una mayor estabilidad operativa, mayor flexibilidad para atender contingencias y una gestión más eficiente del recurso hídrico.

Con esta obra, Aguas de Cartagena continúa avanzando en el fortalecimiento de la infraestructura del sistema de acueducto, reafirmando su compromiso con la prestación de un servicio confiable y de calidad para todos los cartageneros.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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