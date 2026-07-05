Nortesantandereana Valeria Moreno se consagra bicampeona panamericana de parkour

Norte de Santander.

La deportista nortesantandereana Valeria Moreno Montoya volvió a dejar en alto el nombre de Colombia al consagrarse, por segundo año consecutivo, campeona del Abierto Panamericano de Parkour, disputado en San Salvador, El Salvador.

La atleta, integrante de la Selección Colombia, tuvo una destacada actuación al conquistar dos medallas de oro.

La primera la obtuvo en la modalidad Freestyle Junior Femenino, donde además consiguió el puntaje más alto de la competencia, lo que le permitió recibir un reconocimiento especial.

Posteriormente, se impuso en la prueba de Speed Run Junior Femenino, ratificando su dominio en la categoría.

Con estos resultados, Valeria Moreno revalidó el título panamericano que había alcanzado en la edición anterior del certamen, consolidándose como una de las principales promesas del parkour colombiano y del continente.

Su actuación representa un nuevo logro para el deporte de Norte de Santander y para Colombia, al mantener el liderazgo en una competencia que reunió a los mejores exponentes juveniles de esta disciplina en América.