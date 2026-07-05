Liberan a joven que había sido secuestrado en Sardinata, Norte de Santander

Este es el vehículo en el que habían secuestrado a Jesús Arévalo. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Después de permanecer cerca de tres días en poder de hombres armados, fue dejado en libertad el joven Jesús Arévalo Buitrago, quien había sido secuestrado el pasado jueves 2 de julio en zona rural del municipio de Sardinata, en la región del Catatumbo.

De acuerdo con la información conocida por este medio, el joven recuperó su libertad durante las últimas horas.

Aunque las circunstancias en las que se produjo su liberación aún son materia de verificación, se conoció de manera preliminar que habría sido entregado en un punto acordado, donde posteriormente fue recibido por sus familiares.

Jesús Arévalo Buitrago había sido interceptado sobre las 7:00 de la noche del jueves en la vereda La Popa, cuando se movilizaba en una camioneta junto a un familiar.

Ambos fueron retenidos por hombres armados; sin embargo, metros más adelante su tío fue dejado en libertad, mientras que el joven permaneció secuestrado.

Desde el momento en que se conoció el caso, sus familiares y comunidades de la región solicitaron a los responsables respetar su vida y permitir su regreso a casa.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre la liberación ni han confirmado quiénes serían los responsables del secuestro. Entre tanto, continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.