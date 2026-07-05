Asesinan a adolescente de 16 años frente a su vivienda en Cúcuta. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

Un adolescente de 16 años fue asesinado la noche de este sábado en el barrio Belén, en Cúcuta, luego de ser atacado a disparos cuando salía de su vivienda.

De acuerdo con las autoridades, el menor se encontraba en la casa de su familia cuando, al parecer, un amigo lo llamó para que saliera.

En ese momento, hombres que se movilizaban en una motocicleta le dispararon en repetidas oportunidades, causándole la muerte en el lugar de los hechos.

Tras el ataque, unidades de la Policía Metropolitana de Cúcuta acordonaron la zona, mientras investigadores adelantaron la inspección técnica al cadáver y la recolección de elementos materiales probatorios que permitan esclarecer el homicidio.

El coronel Hugo Ernesto Cubillos Rodríguez, comandante operativo encargado de la Policía, informó que, según las indagaciones preliminares, el adolescente había salido recientemente de un Centro de Atención Especializada para Adolescentes, donde estuvo vinculado a un proceso por el delito de hurto, y al parecer registraba antecedentes por ese mismo delito.

El oficial agregó que fue conformado un equipo especial de policía judicial e inteligencia con el propósito de establecer los móviles del crimen, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.