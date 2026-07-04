Jhon Ortiz recuperó la libertad tras 72 días de secuestro en el Catatumbo

Norte de Santander.

Luego de 72 días en poder de sus captores, Jhon Ortiz recuperó la libertad en las últimas horas.

Su liberación se produjo este viernes, 3 de julio, casi un mes después de que su hermano, el ingeniero Nadín Ortiz, también regresara a la libertad.

Los hermanos fueron secuestrados el pasado 22 de abril en el sector de Acolsure, en Ocaña, cuando hombres armados interceptaron la camioneta en la que se movilizaban y se los llevaron con rumbo desconocido.

El caso quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes sirvieron como elemento de apoyo dentro de la investigación adelantada por las autoridades.

El primero en recuperar la libertad fue Nadín Ortiz, el 12 de junio, tras permanecer cerca de 50 días en cautiverio.

Desde ese momento continuaron las labores investigativas y los esfuerzos institucionales para lograr el regreso de Jhon Ortiz.

Hasta el momento, las autoridades no han entregado información sobre las circunstancias en las que se produjo la liberación de Jhon Ortiz, ni han confirmado el grupo armado al que se atribuye el secuestro.

Las investigaciones por este caso continúan para establecer la responsabilidad de los autores y avanzar en su judicialización.