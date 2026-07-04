ELN marca vehículos de transporte público en vías del Catatumbo

Norte de Santander.

En medio de la conmemoración de un nuevo aniversario de fundación del Ejército de Liberación Nacional (ELN), transportadores que cubren la ruta entre Cúcuta y Tibú denunciaron que varios vehículos de servicio público fueron interceptados por hombres armados que realizaron grafitis con las siglas de ese grupo guerrillero.

Los hechos ocurrieron en el sector de La Llana, sobre el corredor vial que comunica al área metropolitana de Cúcuta con la región del Catatumbo.

Según conoció Caracol Radio, los hombres armados obligaron a detener la marcha de los vehículos y marcaron la carrocería con las iniciales del ELN antes de permitir que continuaran su recorrido.

Aunque la situación no dejó personas lesionadas, conductores y pasajeros manifestaron preocupación por lo ocurrido, debido a que este corredor vial es uno de los más utilizados para el transporte de viajeros y carga hacia el municipio de Tibú.

Esta acción se registra durante la jornada en la que históricamente el ELN realiza actividades alusivas a su aniversario de fundación.

En Norte de Santander, durante las últimas horas, también se reportó la ubicación de cilindros con características similares a artefactos explosivos sobre las vías Ocaña-Otaré y Pamplona-Saravena, además de la instalación de propaganda relacionada con esa organización armada en distintos municipios del departamento.

Las autoridades mantienen presencia sobre este eje vial y continúan verificando las diferentes situaciones reportadas durante la jornada, mientras avanzan las labores para garantizar la movilidad y las condiciones de seguridad en este corredor que comunica a Cúcuta con la región del Catatumbo.