Alerta en Norte de Santander por reportes de cilindros sospechosos y propaganda del ELN. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Las autoridades permanecen en máxima alerta en Norte de Santander tras varios reportes registrados durante este sábado, cuando se conmemora un nuevo aniversario de la fundación del Ejército de Liberación Nacional (ELN), una fecha en la que tradicionalmente se refuerzan las medidas de seguridad ante la posibilidad de acciones de ese grupo armado.

Entre las novedades conocidas hasta el momento figura el hallazgo de un cilindro sospechoso sobre la vía que comunica a Ocaña con el corregimiento de Otaré.

Un reporte similar se presentó en la vía Pamplona-Saravena, a la altura del sector San Josecito, donde también fue ubicado otro cilindro que es objeto de verificación por parte de las autoridades.

De igual manera, entre Samoré y Gibraltar fue reportado otro cilindro abandonado a un costado de la vía, mientras que sobre la carretera Pamplona-Chitagá fue instalada propaganda alusiva al ELN.

Las autoridades adelantan las verificaciones correspondientes en cada uno de los puntos reportados y mantienen presencia sobre estos corredores viales para establecer si los cilindros contienen explosivos y garantizar la seguridad de los usuarios de las vías.

La información continúa en desarrollo y no se descarta que durante el transcurso del día se conozcan nuevos reportes en diferentes municipios del departamento.