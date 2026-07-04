Adolescente resultó gravemente herido tras activación de campo minado en Norte de Santander

Norte de Santander.

Un menor de edad resultó gravemente herido luego de pisar una mina antipersonal cuando se movilizaba por el corregimiento de Las Mercedes, en el municipio de Sardinata.

De acuerdo con la información preliminar, el adolescente activó el artefacto explosivo cuando se dirigía hacia su vivienda, sufriendo un trauma severo en una de sus extremidades inferiores. Tras el incidente, fue evacuado de urgencia para recibir atención médica especializada.

Este es el segundo caso relacionado con la activación de una mina antipersonal que se registra en menos de un mes en el municipio de Sardinata, una situación que mantiene la preocupación por el riesgo que representan estos artefactos explosivos para las comunidades que habitan y transitan por las zonas rurales.

El hecho también ocurre en un momento en el que Sardinata permanece en el centro de la atención por el secuestro de otro menor de edad, quien completa más de dos días en cautiverio, un caso que continúa sin resolverse y que ha generado llamados para lograr su pronta liberación.