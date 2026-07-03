Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

03 jul 2026 Actualizado 12:10

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Llamado a continuar con ayudas humanitarias para Venezuela

Desde la frontera se sigue manteniendo la solidaridad con los damnificados

Nortesantandereanos siguen apoyando a los damnificados de Venezuela / Foto Policía Denor

Nortesantandereanos siguen apoyando a los damnificados de Venezuela / Foto Policía Denor

Nortesantandereanos siguen apoyando a los damnificados de Venezuela / Foto Policía Denor
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Cúcuta

La alcaldía de Cúcuta mantiene abierta la invitación a la solidaridad por los damnificados de Venezuela después de ocho días de la tragedia en La Guaira.

La administración municipal invitó a los cucuteños a seguir demostrando que la solidaridad no tiene fronteras cuando se trata de ayudar.

Es por eso que se esta haciendo el llamado para recibir donaciones en agua y saneamiento básico, alimentación, salud y primeros auxilios, abrigo y logística.

Frente a la demanda de necesidades se ha invitado a contribuir con agua embotellada y pastillas purificadoras, y artículos de higiene.

También se pueden entregar alimentos no perecederos, utensilios básicos o de plástico reutilizables. Como también botiquines de primeros auxilios, medicamentos esenciales, tapabocas y gel antibacterial.

Las autoridades han hecho énfasis en alojamientos temporales, abrigos, cobijas, herramientas e iluminación, y herramientas básicas (picas, palas, barras, cincel, discos para corte, seguetas y cuerdas).

Desde esta frontera se sigue coordinando el envío de ayudas con el apoyo de los organismos de socorro, la Dian y la Unidad de Gestión de Riesgo como también el sector transportador.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir