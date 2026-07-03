Llamado a continuar con ayudas humanitarias para Venezuela

Nortesantandereanos siguen apoyando a los damnificados de Venezuela / Foto Policía Denor

Cúcuta

La alcaldía de Cúcuta mantiene abierta la invitación a la solidaridad por los damnificados de Venezuela después de ocho días de la tragedia en La Guaira.

La administración municipal invitó a los cucuteños a seguir demostrando que la solidaridad no tiene fronteras cuando se trata de ayudar.

Es por eso que se esta haciendo el llamado para recibir donaciones en agua y saneamiento básico, alimentación, salud y primeros auxilios, abrigo y logística.

Frente a la demanda de necesidades se ha invitado a contribuir con agua embotellada y pastillas purificadoras, y artículos de higiene.

También se pueden entregar alimentos no perecederos, utensilios básicos o de plástico reutilizables. Como también botiquines de primeros auxilios, medicamentos esenciales, tapabocas y gel antibacterial.

Las autoridades han hecho énfasis en alojamientos temporales, abrigos, cobijas, herramientas e iluminación, y herramientas básicas (picas, palas, barras, cincel, discos para corte, seguetas y cuerdas).

Desde esta frontera se sigue coordinando el envío de ayudas con el apoyo de los organismos de socorro, la Dian y la Unidad de Gestión de Riesgo como también el sector transportador.