Pacientes sin atención y profesionales sin pago: la denuncia contra EPS Sanitas e IPS Heli Salud

Fausto García es hijo de Jorge Alexis García, un adulto de 65 años con una cuadriplejia, resultado de un accidente que tuvo en el 2018.

Por su diagnóstico y debido a los procedimientos médicos diarios que requiere, que incluyen el consumo de medicamentos especiales, Jorge Alexis, tras un fallo de tutela a su favor, tiene derecho a contar con un cuidador 24 horas del día, 7 días a la semana.

“La IPS Health & Life, que es la que presta el servicio de cuidador por parte de la EPS Sanitas en la ciudad de Girardot, ha venido incumpliendo con ese servicio 24 horas, se puede decir que todo el año”, contó Fausto en los micrófonos de 6AM W.

Según explica, no es la primera vez que denuncian la situación ante medios y ante las propias entidades: “cuando se hace bulla como dicen comúnmente, solucionan con pañitos tibios y por momentos, pero vuelve y queda descubierto el domicilio a mi papá”.

Sanitas reveló a Caracol Radio que, en este caso en específico, el último enfermero habría asegurado que no volvería a prestar sus servicios al paciente por haber recibido un “trato inadecuado”.

A lo anterior, Fausto respondió que son afirmaciones falsas y que fue el mismo cuidador quien, a través de mensajes, les avisó que no retomaría sus funciones hasta que la IPS no le pagara.

¿Qué dicen los cuidadores y enfermeros?

Caracol Radio conoció el testimonio de tres colaboradoras vinculadas a Heli Salud (Health & Life), ubicadas en Norte de Santander, que llevan dos meses sin recibir el pago de sus honorarios.

María aseguró que desde mayo no recibe su dinero: “no nos dan ninguna respuesta, entonces nos veremos obligados aquí en la regional Norte de Santander a parar nuestros servicios”.

Alexandra dijo que no es la primera vez que se retrasan: “es algo que se presenta todos los meses, hay que hacer bulla para que nos den una respuesta y nos dicen que tenemos que esperar 1 mes o mes y medio más porque supuestamente Sanitas o las EPS no han desembolsado el dinero”.

Y Gloria, otra profesional que denuncia, contó que la situación es bastante compleja porque no solo afecta sus servicios, sino a sus familias: “los que tenemos hijos tenemos que vernos en la situación a veces de buscar dineros por otro lado para cubrir necesidades y no es el hecho”.

¿Qué responde Sanitas y la IPS Heli Salud?

A través de un comunicado, Sanitas aseguró, sobre el caso relacionado con el servicio de cuidador para el señor Jorge Alexis García Vanegas, que:

1. El servicio de cuidador 24 horas, con frecuencia de domingo a domingo, se encuentra autorizado.

2. Tal como consta en certificación emitida por parte de la IPS asignada, la prestación de este servicio de atención domiciliaria se reactivó en la dirección informada por el paciente, el día 27 de junio de 2026.

Por último hacen mención a lo escrito anteriormente, donde relatan que el profesional asignado durante la prestación del servicio alertó una situación de trato inadecuado que lo condujo a desistir, información negada por Fausto.

La IPS HeliSalud (Health & Life), por su parte, confirmó que debido al incumplimiento en los pagos comprometidos por Nueva EPS, han enfrentado dificultades significativas en su flujo de caja, situación que ha impactado el cumplimiento oportuno del pago de honorarios de algunos profesionales vinculados mediante prestación de servicios.

Agregan que se han presentado reiteradas dificultades en los procesos de radicación de cuentas, así como la generación de glosas automáticas que retrasan aún más el reconocimiento y pago de los servicios efectivamente prestados, afectando la sostenibilidad de la operación.

“Reiteramos nuestro compromiso de honrar la totalidad de las obligaciones pendientes y proyectamos normalizar estos pagos a más tardar el 10 de julio, sujeto al cumplimiento de los desembolsos adeudados por parte de Nueva EPS”, puntualizaron.