Optimismo en la recuperación del HUEM

Cúcuta

Las directivas del Hospital Erasmo Meoz destacaron el apoyo del gobierno departamental para poder avanzar en la recuperación financiera del centro médico.

El gerente de la entidad Hernando Mora dijo a Caracol Radio que “este es un paso fundamental en la consecución de recursos, para buscar como saldar las deudas que tenían el hospital y durante dos años trabajamos de la mano con el gobernador William Villamizar, para poder lograrlo”.

Explicó que “logramos en Junta Directiva incorporar los últimos recursos para poder pagar esa gran deuda y decir al 2025 eses deudas están pagas”.

“debo reconocer la colaboración brindada para que esto fuera posible al Ministerio de la Protección Social, a la Asamblea Departamental, al Instituto Departamental de Salud IDS, a la Gobernación de Norte de Santander, a todos los sindicatos y a mi equipo de trabajo, esta unión permitió este logro”.

Manifestó que “con los recursos que llegaron en diciembre, 53 mil millones por atención a migrantes, logramos dar oxigeno al pago de trabajadores y sociedades médicas. Luego el trabajo se hizo con los proveedores para poder seguir pagando el recurso humano”.

Dijo además que “pagamos al 100% de las deudas que teníamos al 2025 y esto es lo más importante, sin desconocer que se hace necesario que las EPS se pongan al día con las deudas que tienen por la prestación de servicios”.

Finalmente, indicó que dentro de los anuncios de buenas noticias se avecina la puesta en marcha de cuatro nuevos quirófanos, equipos biomédicos, consultorios y la terminación de la torre administrativa del hospital,