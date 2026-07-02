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02 jul 2026 Actualizado 19:21

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El Pulso del Fútbol, 2 de julio de 2026

El Pulso del Fútbol analiza los partidos jugados en los 16avos de final del Mundial 2026.

Gustavo Puerta / Getty Images

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Futbolistas colombianos suben su precio por el Mundial. El Pulso del Fútbol, 2 de julio de 2026

Futbolistas colombianos suben su precio por el Mundial. El Pulso del Fútbol, 2 de julio de 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre Millonarios y los rumores sobre una posible venta del club. César dijo: “Millonarios no se ha vendido, las ventas en el FPC son muy poquitas y equipos menores por cifras que son menores de lo que se habla de Millonarios. Solo la del Cali fue por un dinero importante”. Sobre el tema Steven agregó: “Es que un equipo no se vende de la noche a la mañana. Según su información está involucrado Jorge Mas, quien es el mayor inversionista del Inter Miami”.

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