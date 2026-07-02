El Pulso del Fútbol, 2 de julio de 2026
El Pulso del Fútbol analiza los partidos jugados en los 16avos de final del Mundial 2026.
Futbolistas colombianos suben su precio por el Mundial. El Pulso del Fútbol, 2 de julio de 2026
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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre Millonarios y los rumores sobre una posible venta del club. César dijo: “Millonarios no se ha vendido, las ventas en el FPC son muy poquitas y equipos menores por cifras que son menores de lo que se habla de Millonarios. Solo la del Cali fue por un dinero importante”. Sobre el tema Steven agregó: “Es que un equipo no se vende de la noche a la mañana. Según su información está involucrado Jorge Mas, quien es el mayor inversionista del Inter Miami”.
No olvide escuchar el audio del programa.
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