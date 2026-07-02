Futbolistas colombianos suben su precio por el Mundial. El Pulso del Fútbol, 2 de julio de 2026 00:00:00 37:33 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre Millonarios y los rumores sobre una posible venta del club. César dijo: “Millonarios no se ha vendido, las ventas en el FPC son muy poquitas y equipos menores por cifras que son menores de lo que se habla de Millonarios. Solo la del Cali fue por un dinero importante”. Sobre el tema Steven agregó: “Es que un equipo no se vende de la noche a la mañana. Según su información está involucrado Jorge Mas, quien es el mayor inversionista del Inter Miami”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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