Comerciantes bloquearon la Autopista Sur por presuntas extorsiones

Bogotá D.C

En la madrugada de este jueves 2 de julio, cerca de treinta manifestantes salieron a bloquear en la Autopista Sur con carrera 62A, en el sector del Frigorífico.

Esto colapsó la movilidad por más de 5 horas en el sur de Bogotá y generó caos en el servicio de transporte público que también estuvo bloqueado.

Caos en la movilidad

Las manifestaciones que bloquearon los dos sentidos de la Autopista Sur con carrera 62A provocó que se cerrarán al menos 11 estaciones de Transmilenio.

Las siguientes estaciones: Alquería, Venecia, Sevillana, Madelena, Perdomo, Portal Sur, Bosa, La Despensa , León XIII, Terreros - Hospital C.V. y San Mateo, estuvieron sin servicio temporalmente.

Decenas de usuarios en plena hora pico tuvieron que tomar transportes alternos para poder llegar a sus trabajos o a sus citas.

Extorsiones en el sector de la Sevillana

Los vendedores ambulantes que comercializan carne no llegaron a trabajar, sino a bloquear la vía para denunciar presuntas amenazas y extorsiones en el sector.

“Voy para dos años vendiendo en la avenida. Pero ya es complicado porque ya los que manejan el matadero quieren tomarse la seguridad ellos mismos”, señaló una vendedora.

“Nosotros no nos ponemos ahí de a gratis, pagamos un espacio público”, agregó.

Lo que están pidiendo los comerciantes a las autoridades mayor presencia para que haya más seguridad.