Buscan a joven de 14 años desaparecido en Bogotá: salió del colegio y no volvió

Bogotá D.C

Desde hace casi 50 días la familia de Nicolás Contreras lo está buscando, desde que fue visto por última vez saliendo del colegio en la localidad de Bosa el pasado 15 de junio hacia las 6 de la tarde.

De acuerdo con su madre, María, las cámaras de seguridad del sector muestran a Nicolás, de 14 años, corriendo hacia la Avenida Ciudad de Cali mientras dos compañeros lo persiguen.

“Sale de ahí y se despide de su novia. Coge hacia la avenida ciudad de Cali. Dos compañeros corren detrás de él, pero después se pierde el rastro de ellos. No sabemos hacia qué barrio se dirige”, señaló la madre.

De acuerdo con María, antes de salir corriendo, Nicolás le dejó la maleta a un compañero de él y le dijo que ya volvía.

Sin embargo, el joven nunca más volvió ni se supo rastro de él. “Antes de salir corriendo, él le deja la maleta del colegio con todas sus cosas y le dice ya regreso. No sabemos por qué él iba corriendo ni los compañeros por qué lo persiguen”.

Días antes, María recuerda que su hijo le había comentado que le habían robado una chaqueta pero que él sabía quién la tenía y que la iba a recuperar.

Ante ese comentario, la madre le dijo que lo dejara pasar y que las cosas se recuperaban después.

“Ya ha pasado mucho tiempo y a nosotros nos preocupa la salud de él. Sobre todo porque tuvo un paro en su corazón y eso es lo que más me angustia, no saber nada. No saber si está aguantando hambre, si le estarán pegando o cómo estará”, insistió María.

Lo que pide la familia es que las autoridades sigan buscando y que haya celeridad en el caso. Es por eso que convocaron a una manifestación pacífica a las 3 de la tarde de este viernes 3 de julio.

La marcha saldrá del colegio Polideportivo la Palestinaen Bosa, en la Calle 68 sur con novena hasta la Alcaldía local de Bosa.