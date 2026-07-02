Autoridades alistan dispositivo para el partido Colombia-Ghana

Cúcuta

Las autoridades en la zona de frontera comenzaron a trazar dispositivos especiales de seguridad con ocasión del próximo partido de la selección Colombia.

A medida que se acercan las horas del encuentro con el rival Ghana, el comercio de la ciudad ha incrementado sus estrategias para poder generar mayores atractivos para el disfrute del espectáculo.

La policía metropolitana de Cúcuta ha comprometido unidades especiales de vigilancia para acompañar a los aficionados con el fin de mantener el control en los lugares habilitados y también sobre as áreas de mayor concentración.

“Estamos alistando un dispositivo especial para evitar desórdenes y desmanes durante el desarrollo del evento deportivo y para evitar alteraciones del orden público”. dijo uno de los miembros de la institución.

A esta labor se han sumado las autoridades de tránsito de la ciudad, para acompañar el flujo vehicular en vías con mayor concentración.