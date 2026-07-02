Arrancó operación de Veolia Aguas del Norte

Cúcuta

Con gran expectativa y compromiso con la ciudad inicia la operación la nueva empresa de acueducto y alcantarillado que estará al frente de la operación en Cúcuta.

Fabio Araque gerente de la compañía Veolia Aguas del Norte dijo a Caracol Radio que “arrancamos con el propósito fundamental de garantizar que esta transición sea imperceptible para los usuarios, que no existe ningún traumatismo, ni dificultad para la prestación del servicio”.

Explicó además que “para nosotros es muy importante el recursos humano, por ello hemos ofrecido la posibilidad de que trabajen con esta nueva compañía previa su voluntad, garantizándole los beneficios legales y extralegales que traían con la empresa anterior, para que puedan trabajar de la mejor manera, garantizando el capital humano que tiene la ciudad y dándole la oportunidad de capitalizarlo con todo lo que representa hoy Veolia”.

Indicó que “hay ya vinculadas 530 personas a la organización de Veolia, hay 50 personas que aún se encuentran revisando la oferta presentada y el propósito es lograr que ellas puedan vincularse a este grupo que estará al servicio de la ciudad”.

Indicó el gerente que “tenemos la operación completamente cubierta, esperamos poder avanzar, tener un servicio sin afectación y con ese compromiso arrancamos hoy”.

Finalmente manifestó su confianza por la ciudad para poder “avanzar en la modernización de la gestión del sagua y que cada día los indicadores de calidad sean mejores”.